İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) aracılığıyla iki sincabın iş yerinde tutulduğu şikayetine yönelik çalışma başlattı.

Ereğli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği görevlileri ve polis ekiplerince iş yerinde yapılan aramada kafese kapatılmış 2 sincap bulundu.

Sincaplar, doğal ortamlarına bırakılmak üzere görevlilere teslim edildi, iş yeri sahibi H.K'ye 4 bin 556 lira idari para cezası kesildi.