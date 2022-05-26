Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hava sıcaklıklarının artarak, batı kesimlerde Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve Batı Karadeniz'in batısında hafta ortasına kadar mevsim normallerinin 4 ila 12 derece üzerinde olacağı öngörülüyor.

Günün en yüksek hava sıcaklıklarının, İstanbul'da 27-33, Edirne'de 32-35, Bursa ve Balıkesir'de 33-38, Sakarya'da 32-37, İzmir'de 35-37, Manisa'da 36-39, Aydın'da 38-40, Antalya'da 33-36, Düzce'de 32-37 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Marmara Bölgesi'nde havanın parçalı bulutlu, Edirne ve Kırklareli çevreleri ile İstanbul'un Avrupa Yakası, Tekirdağ'ın kuzeyi, Balıkesir'in doğu ilçeleri ve Bursa'nın güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Ege'de ise havanın az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Akdeniz Bölgesi'nde havanın parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor.

İç Anadolu'da havanın, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu geçeceği öngörülüyor.

Batı Karadeniz Bölgesi'nde havanın az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer parçalı bulutlu geçeceği, Orta ve Doğu Karadeniz'de ise parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Doğu Anadolu'da ise hava az bulutlu olacak. Bölgenin güneydoğusunda ise toz taşınımı bekleniyor.

Güneydoğu Anadolu'da da hava az bulutlu ve açık olacak.