Haber Giriş: 26 Mayıs 2022 Perşembe 11:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu: 18 gözaltı
Mersin'de, yasa dışı bahis oyunundan elde edilen paraların nakline aracılık yaptığı belirlenen 23 şüpheliden 18'i gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı bahisten elde edilen paraların nakline aracılık yaptığı belirlenen 23 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.
Mezitli, Yenişehir, Toroslar, Akdeniz, Erdemli ve Tarsus ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 18 zanlı gözaltına alındı.
Adreslerde, bankacılık işlemlerinde kullanılan 15 cep telefonu ve 2 kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor. Haklarında gözaltı kararı bulunan 5 zanlıyı yakalama çalışmaları sürüyor.
Etiketler: Mersin Bahis Dolandırıcılık
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