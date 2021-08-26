Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen çalışmada POS tefeciliği yaptığı tespit edilen 5 ayrı işletmeye baskın yapıldı.

Operasyonda 4 milyon 750 bin lira değerinde Pos slibi, 26 bin lira nakit para, kredi kartları ve pos cihazları ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, biri ise salıverildi.