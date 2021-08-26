Haber Giriş: 26 Ağustos 2021 Perşembe 21:06Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Gaziantep'te POS tefeciliği: 2 tutuklama
[Fotoğraf: AA]
Gaziantep'te POS tefeciliği yapanlara yönelik operasyon yapıldı. Gözaltına alınan 6 kişiden 2'si tutuklandı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen çalışmada POS tefeciliği yaptığı tespit edilen 5 ayrı işletmeye baskın yapıldı.
Operasyonda 4 milyon 750 bin lira değerinde Pos slibi, 26 bin lira nakit para, kredi kartları ve pos cihazları ele geçirildi.
Gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, biri ise salıverildi.
Etiketler: Gaziantep Dolandırıcılık
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