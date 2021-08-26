Haber Giriş: 26 Ağustos 2021 Perşembe 20:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Murat Nehri'nde mahsur kalan 30 kişi kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Bingöl'de su debisinin yükselmesi nedeniyle Murat Nehri'nde mahsur 30 kişi ekiplerce çıkarıldı.
3 aile piknik yapmak üzere merkeze bağlı Kumgeçit köyü yakınlarından geçen Murat Nehri'nin kenarına gitti. Bir süre sonra su seviyesinin yükselmesi nedeniyle 30 kişi nehirde mahsur kaldı.
İhbar üzerine bölgeye gelen AFAD ve Jandarma ekipleri, yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından 30 kişiyi bot yardımıyla bulunduğu yerden kurtardı.
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