Haber Giriş: 26 Ağustos 2021 Perşembe 20:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kaçak kazı yapan 4 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Yatağan ilçesinde izinsiz kazı yapan 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Turgut Mahallesi Kutsalyol mevkisinde izinsiz kazı yapıldığını tespit etti. Ekipler, A.G, F.G, M.G. ve A.T.H'yi suçüstü yakaladı.
Zanlılarla birlikte kazı yapmak için kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.
Etiketler: Kaçak Kazı Muğla
Son Haberler
- 21:11
- 21:19
- 21:02
- 20:47
- 20:28
Sıradaki Haber
Trafik ışıkları tramvay yoluna devrilince seferler aksadı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz