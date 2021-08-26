Haber Giriş: 26 Ağustos 2021 Perşembe 19:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trafik ışıkları tramvay yoluna devrilince seferler aksadı
[Fotoğraf: DHA]
Fatih'te trafik ışıklarının tramvay yoluna devrilmesi nedeniyle aksayan seferler normale döndü.
Aksaray tramvay durağındaki trafik ışıkları direğinin yola devrilmesi nedeniyle seferler bir süre aksadı.
T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'ndaki seferler, bir süre Kabataş-Beyazıt ve Bağcılar-Yusufpaşa istasyonları arasında yapıldı.
Trafik ışıkları direğinin yoldan kaldırılmasının ardından tramvay seferleri normale döndü.
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