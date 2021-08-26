Hacı Kadın Mahallesi, Hacı Kadın Caddesi'nde 4 katlı binanın bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler, binanın üst katlarına da sirayet etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kimsenin yara almadığı yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın nedeniyle binada hasar oluştu.