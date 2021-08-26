Haber Giriş: 26 Ağustos 2021 Perşembe 18:02Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Fatih'te 4 katlı binada yangın
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Fatih'te 4 katlı binanın bodrum katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Hacı Kadın Mahallesi, Hacı Kadın Caddesi'nde 4 katlı binanın bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler, binanın üst katlarına da sirayet etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kimsenin yara almadığı yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın nedeniyle binada hasar oluştu.
Son Haberler
- 18:14
- 18:19
- 18:13
- 18:05
- 18:12
Sıradaki Haber
Erzurum'da sele kapılan işçiyi arama çalışmaları sürüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz