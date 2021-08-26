Haber Giriş: 26 Ağustos 2021 Perşembe 17:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da 21 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
[Fotoğraf: İHA]
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde gümrük kaçağI 21 bin 985 paket sigara ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürüttüğü çalışmalarda Akçakale ilçesine Suriye tarafından kaçak sigara getirildiğini tespit etti.
Ekiplerin, bir depo ve tıra düzenledikleri operasyonda 21 bin 985 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.
Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Sigara Kaçakçılık
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