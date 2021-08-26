İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürüttüğü çalışmalarda Akçakale ilçesine Suriye tarafından kaçak sigara getirildiğini tespit etti.

Ekiplerin, bir depo ve tıra düzenledikleri operasyonda 21 bin 985 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.​​​​​​​﻿