"Kısa mesafe yolcu almıyor, turistleri tercih ediyor, taksimetre açmıyor ya da yüksek ücret talep ediyorlar…" Emniyet birimleri, son zamanlarda bu türden şikayetlerin artması üzerine denetimlerini sıklaştırdı.

İstanbul'da turistlerin geçiş güzergahındaki Eminönü'nde uygulama yapıldı.

Denetimlerde kurallara uymayan taksicilere cezai işlem uygulandı. Kemer takmayana 144 lira, belediye ruhsatı bulunmayan şoföre 1339 lira, telefonla konuşana 314, taksimetre açmayana ise 652 lira ceza kesiliyor.

Bu yılın 8 aylık döneminde ise 110 bin 514 taksi denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde 26 bin 804 cezai işlem uygulandı. 1886 taksi ise kurallara uymadığı gerekçesiyle trafikten men edildi.

Haber: Dilruba Amil

Kamera: Volkan Yazıcı