Akdeniz Sanayi Sitesi yakınında oto yedek parça ve aksesuar üzerine iş yeri bulunan Sabri Helvacıooğlu ve arkadaşı Tahsin Mecek, lüks araçla Döşemealtı ilçesine gitti.

Helvacıoğlu'nun aracını dönüş yolunda arkadaşı Tahsin Mecek kullandı.

Antalya Bulvarı’na geldiklerinde otomobilden duman çıkmaya başladı. Otomobilin camı kapalı olduğu için Mecek ve Helvacıoğlu dumanı fark edemedi.

Diğer sürücüler uyardı

İki arkadaş, diğer sürücülerin uyarına rağmen durumu anlayamadı. Bu sırada bir sürücü otomobilini lüks aracın önüne kırıp araçtan dumanların çıktığını söyledi.

Vatandaşlar müdahale etti

Tahsin Mecek’in sağa çektiği otomobile vatandaşlar yangın söndürme tüpleriyle müdahale etti. Ancak büyüyen alevler otomobili sardı. Arka bölümünden öne doğru yanan araç kısa sürede alev topuna döndü.

Otomobil kullanılamaz hale geldi

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yol trafiğe kapatılırken yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Kullanılmaz hale gelen yaklaşık 1 milyon 500 bin lira değerindeki lüks otomobil, yapılan incelemenin ardından otoparka çekildi.