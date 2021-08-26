Haber Giriş: 26 Ağustos 2021 Perşembe 15:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mardin'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
[Fotoğraf: DHA]
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü. Belediye, ormanlık alanda yangınların çıkmaması için izmarit, cam şişeleri gibi yangına sebep olabilecek maddelerin atılmaması uyarısında bulunuldu.
Işıkkaya Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
3 dönüm ormanlık alan zarar gördü
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Mazıdağı Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında yaklaşık 3 dönüm ormanlık alan zarar gördü.
Belediyeden yapılan açıklamada, ormanlık alanda yangınların çıkmaması için izmarit, cam şişeleri gibi yangına sebep olabilecek maddelerin atılmaması, piknik alanında ateş yakılmaması uyarısında bulunuldu.
Etiketler: Orman Yangını Yangın
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