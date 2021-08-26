Işıkkaya Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

3 dönüm ormanlık alan zarar gördü

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Mazıdağı Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında yaklaşık 3 dönüm ormanlık alan zarar gördü.

Belediyeden yapılan açıklamada, ormanlık alanda yangınların çıkmaması için izmarit, cam şişeleri gibi yangına sebep olabilecek maddelerin atılmaması, piknik alanında ateş yakılmaması uyarısında bulunuldu.