6 il için sıcak hava uyarısı
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan illerden Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa, Siirt, Batman ve Şırnak'ın sıcak hava dalgasının etkisine girmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, bugünden itibaren 5 günlük süreçte Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa, Siirt, Batman ve Şırnak'ta hava sıcaklıklarının artacağı belirtildi.
Sıcaklığın mevsim normallerinin 4 ile 8 derece üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.
Açıklamada, hava sıcaklığının 39-42 derece civarında seyredeceği ifade edildi.
Diyarbakır ve Mardin Valiliğinin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda da "26-31 Ağustos tarihleri arasında hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öğle saatlerinde yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli olmaları gerekmektedir" uyarısında bulunuldu.