Yangın saat 14.00 sıralarında Zeynep Kamil Mahallesi'nde çıktı.

Görgü tanıklarının iddiasına göre 4 katlı bir binada çıkan yangın binanın girişinde bulunan doğalgaz dağıtım kutusuna sıçradı.

[Fotoğraf: DHA]

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Binada mahsur kalan bir kişinin bulunduğunun belirtilmesi üzerine itfaiye çalışmalara başladı.

Alev alev yanan doğalgaz dağıtım kutusu itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın nedeniyle çevredekiler büyük korku ve panik yaşadı.

[Fotoğraf: DHA]

Yangın, itfaiye ekiplerinin bir saat süren çalışmaları sonucu söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, park halindeki 5 otomobilde hasar meydana geldi.