Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe 10:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te öğrenci servisiyle hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 12 yaralı
Gaziantep'te, öğrenci servisiyle hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.
Nadir B. idaresindeki öğrenci taşıyan 47 DF 143 plakalı midibüs, Gaziantep-Kilis kara yolu Töreli Mahallesi yakınlarında bulunan kavşakta Osman Muhammet İsa yönetimindeki 79 MA 3222 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada, ticari araçtaki Abdullah Nacar (20) olay yerinde hayatını kaybetti. Araç sürücüsü ile midibüste bulunan 11 öğrenci yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Gaziantep'teki çeşitli hastanelere sevk edildi.
Midibüs sürücüsü Nadir B. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Etiketler: Gaziantep Trafik Kazası
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