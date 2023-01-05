Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe 09:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'a kaçarken yakalanan 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı
Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 3 FETÖ zanlısı tutuklandı.
Yunanistan'a kaçmak isterken iki gün önce Enez ilçesi yakınlarındaki birinci derece askeri yasak bölgede yakalanan FETÖ mensupları İ.O., R.S. ve G.B.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Edirne Adliyesi'ne sevk edilen zanlılar, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Son Haberler
- 11:04
- 11:04
- 10:41
- 10:38
- 10:36
Sıradaki Haber
Taksim metrosunda yolcu raylara düştü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz