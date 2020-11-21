Haber Giriş: 21 Kasım 2020 Cumartesi 16:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te narkotik operasyonu: 46 kişi yakalandı
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 46 şüpheli yakalandı, adliyeye sevk edilen 10 zanlıdan 7'si tutuklandı. Diğer 36 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında, kentte belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Operasyonda 46 şüpheli, "uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.
7 kişi tutuklandı
Adreslerdeki aramalarda 749 gram uyuşturucu, 41 uyuşturucu hap, 2 hassas terazi, 7 tabanca ve uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen para ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 10 zanlıdan 7'si tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Diğer 36 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Uyuşturucu
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