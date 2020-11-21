Ereğli Kapı Mahallesi'nde 3 katlı apartmanın son katında oturan 39 yaşındaki Mehmet Ali Kılıç sobayı tutuşturmak için benzin döktü. Bu sırada sobanın patlaması üzerine evde yangın çıktı.

İhbar üzerine, bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangında Mehmet Ali Kılıç ile evde bulunan eşi 41 yaşındaki Filiz çocukları 7 yaşındaki Muhammet ve 15 yaşındaki Esma Kılıç ile 13 yaşındaki Gümüş Yıldız yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.