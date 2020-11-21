Kaş ilçesi Kemer Mahallesi'nin kırsal kesimindeki Kabasekisi mevkiinde besicilik yapanlar, bölge karla kaplanınca hayvanlarına yiyecek bulmakta güçlük çekti.

[Fotoğraf: AA]

Karın bu yıl erken yağdığını belirten besici Ramazan Taşkıran, "Her sene aralık ayına kadar burada kalırdık. Bu yıl kar yağışı sürpriz oldu, her yeri kapladı. Hayvanları besleyecek yeşillik kalmadı. Kar böyle devam ederse Kemer'e ineceğiz" diye konuştu.

[Fotoğraf: AA]

İlyas Taşkıran ise kar yağışı dolayısıyla otlara ulaşmanın zorlaştığını dile getirdi.

[Fotoğraf: AA]

Kasımda deniz keyfi

Yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplanırken Antalya'nın sahil kesimlerinde yazdan kalma günler yaşanıyor.

Hava ve deniz suyu sıcaklığının 23 derece kaydedildiği kentte, vatandaşlar Konyaaltı Sahili'nden denize girmenin keyfini çıkardı.

[Fotoğraf: AA]

Bazı vatandaşlar yürüyüş yaparken, bazıları da çocuklarıyla kumsalda oynadı, bisiklet sürdü, kitap okudu.

[Fotoğraf: AA]

20 yaş altı gençlerin güneş keyfi

Öte yandan, yeni tip koronavirüsle (COVID-19) mücadele kapsamında alınan önlemler nedeniyle sokağa çıkmasına kısıtlama getirilen 20 yaş altı gençler, saat 13.00 itibarıyla dışarı çıktı.

[Fotoğraf: AA]

Cumhuriyet Meydanı, tarihi Kaleiçi ve Işıklar Caddesi'nde yürüyüş yapan gençler, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde güneşlendi. Burada paten kayan, bisiklet süren gençler, eğlenceli vakit geçirdi.

[Fotoğraf: AA]