7 ay önce Kızılay tarafından temeli atılan Afet ve İnsani Barınma Sistemleri Fabrikasının 2021 yılında tamamlanması bekleniyor. Bin 500 kişinin istihdamı hedeflenen fabrika ile Kızılay, kendi ihtiyaçlarını karşılayacak.

Kızılay, bunun yanı sıra ihtiyaç fazlası üretimini de ihraç yoluyla satarak ülke ekonomisine katkı sağlayacak. Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından fabrika içerisinde 5 kilometrelik yol çalışmasına başlandı.

“Türk Kızılay'ın en büyük yatırımı”

Türk Kızılay Genel Merkez Denetleme Kurulu Üyesi Umut Yalçın, fabrika inşaatının bitmek üzere olduğunu, kaydederek, "Fazla bir süresi kalmadı. Fabrikada kullanılacak makinaların da siparişleri verildi. Ocak ayı itibariyle ilk deneme çalışmalarımızı başlatıp, ilk deneme ürünlerimizi üreteceğiz. Biz de bu ürünleri ürettikçe daha iyiye ulaşmak için çalışacağız. 2021 yılı içinde de tamamen fabrikamız faaliyete geçmiş olacak” dedi.

Yalçın, şu an için işçilerin yeterli sayıda olduğunu, ancak fabrika açıldıktan sonra alımların olacağını vurguladı.

“Bu fabrika Kızılay’ın yatırım üssü”

Fabrikada tekstil ürünlerinin de üretileceğini söyleyen Yalçın, “Tekstil alanında gerek çadır gerekse outdoor kıyafet dediğimiz farklı ürünlerin üretimi olacak. Gerekirse askere, polise, dışarıda çalışan kişilere satabileceğimiz kaliteli farklı ürünler de üretmeyi planlıyoruz. Tekstil anlamında da faaliyet göstereceğiz. Bu bölge aslında sadece tek bir fabrika değil, Kızılay'ın yatırım üssü. Bu yatırım üssünde Türkiye'nin de merkezi haline gelecek bir çalışma. Çünkü bu fabrika, Türk Kızılay'ın ülkedeki en büyük yatırımı” diye konuştu.

