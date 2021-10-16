Gaziantep'ten Araban istikametine seyreden M.K. idaresindeki minibüs, Yavuzeli ilçesi girişinde karşı istikametten gelen ve şeridine giren H.B.Ç. idaresindeki otomobil ile çarpıştı.

Her iki araç ve içerisindeki yolcular çarpışmanın etkisiyle yol kenarındaki kayalık araziye savruldu.

Feci kazada 2'si ağır toplam 12 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerinin yoğun çabası ile kalbi ve nabzı duran 2 kişi yeniden yaşama döndürüldü.

Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Gaziantep'teki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

[Fotoğraf: İHA]

Yaralılardan 10'u aynı aileden

Kazada yaralananlardan 10'nun minibüste bulunduğu ve aynı aileden olduğu öğrenildi.

Kazanın ardından şoka giren minibüs sürücüsü M.K. yara almadan feci kazadan kurtuldu.

[Fotoğraf: İHA]

2 kişinin hayati tehlikesi sürüyor

Minibüste bulunan ailenin piknik yapmak amacıyla Araban ilçesinde yakınlarının kaldığı bağ evine gitmek için yola çıktığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle güvenlik tedbirlerinin alındığı yolda ulaşım kontrollü sağlanırken, kazada ağır yaralanan 2 kişinin hayati tehlikesi sürüyor, diğer yaralıların ise sağlık durumu iyi.