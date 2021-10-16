Haber Giriş: 16 Ekim 2021 Cumartesi 19:10Son Güncelleme: Kaynak: AA-İHA
Meteoroloji uyarmıştı: Sağanak ve dolu etkili oldu
[Fotoğraf: İHA]
Karabük’te aniden bastıran sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklarda yollar göle döndü, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sağanak uyarısının ardından Karabük’te öğleden sonra rüzgarla birlikte sağanak ve dolu etkili oldu.
[Fotoğraf: AA]
Göle dönen yollarda sürücüler yollarda ilerlemekte güçlük çekerken, vatandaşlar ise kendileri yağmurdan korumak için etrafa kaçıştı.
[Fotoğraf: AA]
Sağanak nedeniyle tıkanan rögarların taşması sonucu dükkanlar su basma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.
[Fotoğraf: İHA]
Belediye ekipleri, sağanağın etkili olduğu alanlarda çalışma yürüttü.
Etiketler: Karabük
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