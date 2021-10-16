Haber Giriş: 16 Ekim 2021 Cumartesi 19:01Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İstanbul'da otomobil metro şantiyesine düştü
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Başakşehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, metro şantiyesine düştü. Sürücü kazayı yara almadan atlattı.
Olimpiyat Bulvarı'nda, öğle saatlerinde, otomobilin sürücüsü bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil, şantiye alanına düştü.
Sürücü kazadan yara almadan kurtulurken otomobil, düştüğü yerden kaldırıldı.
[Fotoğraf: DHA]
Etiketler: İstanbul
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