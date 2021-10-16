Haber Giriş: 16 Ekim 2021 Cumartesi 17:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kentte bir otomobili durdurdu.
Ekipler, otomobilde 13 gram eroin ele geçirdi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürüldü.
Etiketler: Adıyaman Uyuşturucu Narkotik
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