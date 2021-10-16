Haber Giriş: 16 Ekim 2021 Cumartesi 17:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te 3 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
[Fotoğraf: İHA]
Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 3 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma başlattı.
Ekiplerce Şehitkamil ilçesinde kaçak akaryakıt satışı yapıldığının tespiti üzerine bir tır garajına operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 3 ton kaçak akaryakıt, santrifüj pompası ve 3 boş fiber tank ele geçirildi.
Etiketler: Gaziantep Kaçakçılık
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