Nişantaşı Abdi İpekçi Caddesi'nde geçtiğimiz perşembe günü meydana gelen olayda kuyumcuya motosikletle gelen iki kişi, içerdeki çalışanı etkisiz hale getirdikten sonra vitrinde bulunan 20 milyon lira değerinde mücevheri çalarak kaçtı.

Olay anları ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülenmişti.

Otelde yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, soyguncuların yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı. Şüphelilerin kaçış güzergahında bulunan güvenlik kameraları titizlikle incelendi.

Olaydan 7 saat sonra şüphelilerden Nenad V. Sırbistan'a kaçmak üzereyken havalimanında gözaltına alındı. Diğer şüpheli Nikola V. ise Şişli'de kaldığı otelde gözaltına alındı.

Rezervuarın içine saklamışlar

Nenad V.'nin üzerinde herhangi çalıntı eşyaya rastlanmazken, Nikola V.'nin kaldığı otelde yapılan aramada, kuyumcudan çaldıkları mücevherler ele geçirildi. Şüphelinin 20 milyon TL değerindeki, 7 adet pırlanta yüzük, 7 adet ince pırlanta bileklik, 1 adet kalın pırlanta bileklik, 1 adet pırlanta gerdanlık ve 1 adet pırlanta küpeyi tuvalette duvarın içine monte edilen rezervuarın içine saklandığı ortaya çıktı.

Polis tarafından bulunan mücevherler bulundukları yerden çıkarıldı.