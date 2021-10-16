Haber Giriş: 16 Ekim 2021 Cumartesi 18:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bolu'da otomobil dereye devrildi: 2 ölü
[Fotoğraf: AA]
Bolu'nun Gerede ilçesinde otomobil dereye devrildi. Meydana gelen kazada otomobildeki iki kişi hayatını kaybetti.
D-100 kara yolunda İstanbul istikametine giden Kübra Dikmen idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Aktaş köyü mevkiinde yoldan çıkarak dereye devrildi.
Otomobil sürücüsü ile yanındaki Ozan Güder hayatını kaybetti.
Etiketler: Bolu Trafik Kazası
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