Haber Giriş: 29 Kasım 2020 Pazar 10:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te hırsızlık operasyonunda 11 tutuklama
Gaziantep'te hırsızlık operasyonu düzenlendi. Dün gözaltına alınan 35 kişiden 11'i tutuklandı.
Kent genelindeki hırsızlık olaylarına ilişkin ekipler tarafından dün gerçekleştirilen operasyonda 35 kişi yakalanmıştı.
Zanlılardan 21'i emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, 14'ü adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden 11'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Zanlıların 10 failinin meçhul olaya karıştıkları tespit edildi.
Etiketler: Hırsızlık
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