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Türkiye
AA 13.07.2023 02:06

Gaziantep'te bıçaklı saldırıya uğrayan 2 bekçi yaralandı

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bıçaklı saldırıya uğrayan 2 bekçi yaralandı, 1'inin durumunun ağır olduğu açıklandı.

Gaziantep'te bıçaklı saldırıya uğrayan 2 bekçi yaralandı
[Fotograf: AA]

Bey Mahallesi'ndeki 100. Yıl Parkı'nda devriye gezen 2 çarşı ve mahalle bekçisi, henüz ismi öğrenilemeyen bir kişinin kimlik kontrolünü yaparak bölgeden uzaklaştı.

Bir süre sonra kimlik kontrolü yapılan saldırgan, yanına geldiği 2 bekçiyi bıçakla yaraladı.

2 bekçi, tabancayla ateş ettiği saldırganı etkisizleştirdi. Yaralanan bekçilerden birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri yönlendirildi.

Ağır yaralanan saldırgan kentteki özel bir hastanede, bekçiler ise 25 Aralık Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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