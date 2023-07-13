Samsun'da araç, tır ve kamyonun arasında kaldı, 2 kişi yaralandı

Onur Yıldırım idaresindeki hafif ticari araç, Samsun-Ankara kara yolu Yenice mevkiinde önünde seyreden yabancı uyruklu Temuri Abramishvili'nin kullandığı tıra, Ekrem Küm yönetimindeki ağaç yüklü kamyon da hafif ticari araca çarptı.
Tır ile kamyon arasında sıkışan hafif ticari aracın sürücüsü ile araçta bulunan Hakan Şahin yaralandı.
Araçta sıkışan yaralılar, Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza İtfaiye Amirliğine ekiplerince çıkarıldı.
Yaralılardan Yıldırım Havza Devlet Hastanesine, Şahin ise Kavak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şahin, buradaki müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Kaza nedeniyle Samsun-Ankara kara yolu yaklaşık 2 saat trafiğe kapalı kaldı. Yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.