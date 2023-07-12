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Türkiye
İHA 12.07.2023 22:14

Manisa’da trafik kazası: 7 yaralı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3’ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Manisa’da trafik kazası: 7 yaralı
[Fotograf: DHA]

İzmir Turgutlu yolunda bulunan köprü üzerinde meydana gelen kazada İzmir istikametinden Turgutlu yönüne seyir halindeki Muhammed A. idaresindeki minibüs direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucunda önce yol kenarındaki bankete çarptı ardından da yolda savrularak devrildi.

Trafiğin yoğun olduğu saatlerde meydana gelen kazada haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yabancı uyruklu oldukları öğrenilen yaralılar 6 yaşındaki Emircan. S., 12 yaşındaki Muhammed S., 38 yaşındaki Meysı H. M. , 9 yaşındaki Ahmed S., 14 yaşındaki Yusuf S., 45 yaşındaki Bessam S. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılırken, polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kazanın ardından polis ekipleri köprüyü trafiğe kapatırken İzmir’den Turgutlu yönüne olan geçişler yan yoldan sağlandı.

Kaza sebebiyle köprü üzerine kalan araç sürücüleri ise uzun süre beklemek zorunda kaldı. 

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