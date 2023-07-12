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Türkiye
AA 12.07.2023 22:28

Çanakkale-İzmir kara yolunda kaza: 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı

Çanakkale-İzmir kara yolunun Küçükkuyu girişinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Çanakkale-İzmir kara yolunda kaza: 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı
[Fotograf: AA]

Çanakkale'den İzmir istikametine giden, sürücüsünün kimliği ve plakası öğrenilemeyen domates yüklü kamyonun freni, Çanakkale-İzmir kara yolunun Küçükkuyu girişinde patladı.

Kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine, önünde seyir halinde olan otomobile arkadan çarptı.

Kazanın etkisiyle savrulan kamyon daha sona aynı yönde ilerleyen yolcu otobüsüne ve otomobile de çarptıktan sonra devrildi. Kamyonun kasasındaki domatesler yola savruldu.

Çanakkale-İzmir kara yolunda kaza: 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobilde bulunan 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Otomobildeki yaralılar ile yaralı kamyon sürücüsü ve yanında yer alan yolcu da Edremit'teki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan 5 yaralıdan 2'sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Çanakkale-İzmir kara yolunun İzmir istikameti kaza nedeniyle araç trafiğine kapatıldı.

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Çanakkale İzmir Trafik Kazası
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