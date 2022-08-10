Haber Giriş: 10 Ağustos 2022 Çarşamba 08:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te 2 işçi servisi çarpıştı: 19 yaralı
[Fotograf: AA]
Gaziantep'te 2 işçi servisinin çarpıştığı kazada, 2'si ağır 19 kişi yaralandı.
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde işçileri taşıyan 2 minibüs çarpıştı. Kaza nedeniyle olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 19 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Etiketler: Gaziantep Trafik Kazası
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