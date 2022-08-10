Haber Giriş: 10 Ağustos 2022 Çarşamba 07:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kağıthane’deki trafik kazasında 1 kişi yaralandı
[Fotograf: AA]
D-100 kara yolu Edirne istikameti Kağıthane mevkisinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
İstanbul'da D-100 karayolu Edirne istikametinde seyreden F.T. idaresindeki otomobil, sürücüsü henüz belirlenemeyen başka bir otomobil ile çarpıştı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Çarpışmanın etkisiyle yan yatan otomobilin içinde sıkışan sürücü F.T., itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.
Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bölgede bir süre trafik yoğunluğu yaşanırken, yan yatan otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası
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