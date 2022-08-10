Haber Giriş: 10 Ağustos 2022 Çarşamba 07:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çanakkale'de otomobil tırla çarpıştı: 1 ölü
[Fotograf: AA]
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde tırla çarpışan otomobil sürücüsü öldü.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde H.C. idaresindeki tır, ana yola çıkan Remzi Türker idaresindeki otomobile çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yol kenarındaki tarlaya savrulan otomobildeki sürücü Remzi Türker, araç içerisinde sıkıştı.
Kazayı görenlerin haber vermesiyle kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan Türker, bulunduğu yerden çıkarılarak 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Türker, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Tır sürücüsü ise jandarma tarafından gözaltına alındı.
Etiketler: Çanakkale Trafik Kazası
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