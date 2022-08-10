Bursa'da Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Yıldırım, Keles, Yenişehir ve Gürsu ilçelerindeki toplam 7 camiden 10 şamdan, 2 kandil, 4 gaz lambası, 1 ışıldak ve 1 ahşap saatin çalındığını belirledi.

Güvenlik görüntülerini inceleyip parmak izi alan ekipler, şüphelinin 32 suçtan kaydı olan N.K. olduğunu tespit etti.

Kısa sürede yakalanıp, gözaltına alınan N.K. tutuklandı.