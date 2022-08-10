Haber Giriş: 10 Ağustos 2022 Çarşamba 08:20Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Bursa'da 7 camiden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı
[Fotograf: TRT Haber]
Bursa'nın 4 ilçesindeki 7 camiye girip, hırsızlık yaptığı belirlenen N.K. tutuklandı.
Bursa'da Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Yıldırım, Keles, Yenişehir ve Gürsu ilçelerindeki toplam 7 camiden 10 şamdan, 2 kandil, 4 gaz lambası, 1 ışıldak ve 1 ahşap saatin çalındığını belirledi.
Güvenlik görüntülerini inceleyip parmak izi alan ekipler, şüphelinin 32 suçtan kaydı olan N.K. olduğunu tespit etti.
Kısa sürede yakalanıp, gözaltına alınan N.K. tutuklandı.
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