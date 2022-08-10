İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul genelinde bu gece yarısından itibaren etkili olmak üzere sağanak uyarısında bulunmuştu.

Uyarıların ardından sağanak etkisini göstermeye başladı. Esenyurt ve Beylikdüzü çevresinde etkili olan yağış nedeniyle kanalizasyon ve su tahliye kanalları patladı.

Köprü altları ve sokak araları suyla dolup taştı. İş yerlerine arabayla gitmek isteyen vatandaşlar su dolan caddelerde ilerlemekte güçlük çekti.

Öte yandan rögardan çıkan sular caddeyi kaplarken, trafiğin de durmasına neden oldu.