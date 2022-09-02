Haber Giriş: 2 Eylül 2022 Cuma 14:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep merkezli FETÖ operasyonu: 10 gözaltı
[Fotoğraf: Arşiv]
Gaziantep merkezli 3 ilde düzenlenen FETÖ operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin FETÖ'nün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi ve örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.
Bu kapsamda ekipler, Gaziantep merkezli 3 ilde yaptıkları operasyonda FETÖ'nün mahrem yapılanmasında sorumlu düzeyde faaliyet gösteren ve mahrem imamlarla örgütsel irtibatları bulunan 10 zanlıyı yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Gaziantep
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