İmrenli Plajı'nda denize giren 24 yaşındaki Beytullah Can Arslan ile 22 yaşındaki Deniz Baran Çiçek bir süre sonra gözden kayboldu.

Durumun fark edilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler ile İtfaiye Su Altı Arama Kurtarma (İSAK) ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, Arslan'ı denizden çıkardı. Sağlık ekiplerince Şile Devlet Hastanesine kaldırılan Arslan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kaybolan Çiçek'i arama çalışmaları devam ediyor.

Sağlık ekipleri de plajda bekletiliyor.