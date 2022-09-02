Haber Giriş: 2 Eylül 2022 Cuma 13:09Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Av sezonu açıldı; istavrit fiyatı yarı yarıya düştü
[Fotograf: DHA]
Karadeniz'de av yasağının 1 Eylül'de sona ermesiyle 'Vira Bismillah' diyen ve denize açılan balıkçıların ağları istavritle doldu. 120 liraya satılan istavritin kilo fiyatı da 50 liraya düştü.
Denizlerde 15 Nisan'da başlayan dip trol ve gırgır ağlarıyla avcılık için genel av yasağı, 1 Eylül'de sona erdi.
Karadeniz'de yeni sezon için hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar da 'Vira Bismillah' diyerek denize açıldı.
120 liraya satılan istavrit 50 liraya düştü
İlk gün ağları istavritle dolan balıkçıların yüzü güldü. Sezon öncesi 120 liraya satılan istavritin kilo fiyatı da 50 liraya geriledi.
Tezgahlarda yer alan çupra 130, somon 100, alabalık 70, barbun 50 lira, izmarit 40 lira, levrek ise 150 liraya satılıyor.
Etiketler: Trabzon Balıkçılık
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