Emek Mahallesi Berna Sokak'ta yaşayan E.G, tırını evinin önüne park etti.

Bir süre sonra yerinden kendiliğinden hareket eden tır, yokuştan inerek yol kenarındaki bir araç servisinin yıkama bölümüne çarparak durabildi.

[Fotoğraf: AA]

Kazada yaralanan işçi S.Ö. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, kaza, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

[Fotoğraf: AA]