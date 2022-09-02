Haber Giriş: 2 Eylül 2022 Cuma 12:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de park halindeki tır hareket etti, iş yerine çarptı
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde park halindeki tır henüz bilinmeyen bir sebeple hareket etti. Yokuş aşağı inen tır iş yerine çarptı. Kazada yaralanan 1 işçi hastaneye kaldırıldı. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Emek Mahallesi Berna Sokak'ta yaşayan E.G, tırını evinin önüne park etti.
Bir süre sonra yerinden kendiliğinden hareket eden tır, yokuştan inerek yol kenarındaki bir araç servisinin yıkama bölümüne çarparak durabildi.
[Fotoğraf: AA]
Kazada yaralanan işçi S.Ö. ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Öte yandan, kaza, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: Kocaeli
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