Galataport, dünya çapında adından söz ettiriyor. Türkiye, bu proje ile kruvaziyer turizminde artık önemli bir aktör.

İstanbul'un denizden dünyaya açılan kapısı

Galataport, İstanbul'un denizden dünyaya açılan kapısı. Sanatsal ve kültürel etkinlikleriyle dikkat çekiyor. 1,2 kilometre sahil şeridi, tarihi yarımada ve boğaz manzarasıyla da ön plana çıkıyor.

12 bin metrekarelik alana kurulu Galataport'ta kültür, sanat, tarih iç içe.

"Mahallenin tozunu aldı"

Galataport Pazarlama ve İletişim Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Bali, "Galataport İstanbul, aslında İstanbul'un pırlantası olan bu mahallenin biraz tozunu aldı ve tekrardan tüm Türkiye'nin hizmetine sundu" dedi.

Dünyanın ilk yer altı terminali

Dünyanın ilk yer altı terminali ve kruvaziyerler yanaştığında denizin içinden açılan 3 metre boyundaki devasa kapaklar Galatapor'tu dünyadaki benzerlerinden ayıran bir özellik. Galataport'a bir gemi yanaştığında, devasa kapaklar açılıyor ve gelen yolcular terminal binasına geçerek gümrük kontrolünden geçiriliyor.

Yılın son kruvaziyer gemisini de ağırlayan Galataport'un gelecek yıl için hedefleri büyük.

"250 sefer için hazırlanıyoruz"

Galataport Liman İşletme Genel Müdür Yardımcısı Figen Ayan, "2022 için çok iştah kabartıcı rezervasyonlar almış bulunuyoruz. 250 sefer, 850 yolcu ve mürettebata hizmet vermeye hazırlanıyoruz" açıklamasını yaptı.

Galataport'u şimdiye kadar 8 gemi ziyaret etti. Mürettebatla birlikte 7 bin kişiye ev sahipliği yapan Galataport'un gelecek yılki hedefi 1,5 milyon kişi ağırlamak.