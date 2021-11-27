Kırıkkale'de soğuk hava deposunda henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.

Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangında soğuk hava deposunun bazı bölümleri hasar gördü.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.