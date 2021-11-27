Haber Giriş: 27 Kasım 2021 Cumartesi 02:42Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kırıkkale'de soğuk hava deposunda yangın
Kırıkkale'de soğuk hava deposunda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Kırıkkale'de soğuk hava deposunda henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.
Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangında soğuk hava deposunun bazı bölümleri hasar gördü.
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
Etiketler: Yangın
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