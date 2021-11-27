İlçeye bağlı Sarıyar köyü girişinde otomobiliyle kaza yapan Ali Şahin, arkadaşı Akay Kara'yı arayarak yardım istedi.

Köyden bir traktörle kaza yerine gelen Kara, arkadaşının otomobilini çekmeye çalışırken aracın kontrolünü kaybetti. Traktörün şarampole devrilmesi sonucu Kara hayatını kaybetti, yanında bulunan arkadaşı Şahin de yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye 112 sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edilen Şahin'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.