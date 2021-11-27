Haber Giriş: 27 Kasım 2021 Cumartesi 00:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa’da PKK/KCK operasyonu: 6 gözaltı
[Fotoğraf: DHA (Arşiv)]
Manisa'da, terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 7 şüpheliden 6'sı yakalandı. Diğer şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.
Terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında merkez, Saruhanlı ve Turgutlu ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma, terör örgütünün propagandasını yapma ile suçu ve suçluyu övme suçlarından haklarında soruşturma yürütülen 7 şüpheliden 6’sı yakalandı.
Yapılan aramalarda dijital materyaller ve örgütsel içerikli dokümanlar, terör örgütünü simgeleyen bez parçaları ve malzemeler ile 1 ruhsatsız tabanca, bu tabancaya ait 2 şarjör ve 19 fişek ele geçirildi.
Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.
Etiketler: PKK/YPG Terör Örgütü Terörle Mücadele
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