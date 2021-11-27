Haber Giriş: 27 Kasım 2021 Cumartesi 00:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ardahan'da yoğun sis etkili oluyor
[Fotoğraf: AA]
Ardahan'da kar yağışıyla birlikte yoğun sis sürücülere zor anlar yaşattı.
Ardahan kent merkezinde sis etkili olmaya başladı. Kentte dünden bu yana kar yağışı ile sis hayatı olumsuz etkiledi.
Özellikle Kura Nehri bölgesinde yoğunlaşan sis nedeniyle sürücüler zorluk çekti.
Ardahan-Göle kara yolunda görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü.
Etiketler: Ardahan Hava Durumu
Son Haberler
- 01:34
- 01:24
- 01:09
- 01:01
- 00:56
Sıradaki Haber
İzmir'i sağanak ve fırtına vurdu: Caddeler göle döndü, tekneler battı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz