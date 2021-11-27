Haber Giriş: 27 Kasım 2021 Cumartesi 00:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas'ta traktör devrildi: 1 ölü, 1 ağır yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Sivas’ın Yıldızeli ilçesinde sürücüsünün hakimiyeti kaybetmesiyle traktör devrildi. Kazada traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi, 1 kişi ise ağır yaralandı.
İlçeye bağlı Sarıyar köyü girişinde otomobiliyle kaza yapan 26 yaşındaki Ali Şahin, arkadaşı 21 yaşındaki Akay Kara'yı arayarak yardım istedi.
Köyden bir traktörle kaza yerine gelen Kara, arkadaşının otomobilini çekmeye çalışırken aracın kontrolünü kaybetti.
Devrilen traktörün sürücü Akay Kara olay yerinde hayatını kaybederken, yanında bulunan 26 yaşındaki Ali Şahin ise ağır yaralandı.
Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan yaralı Şahin'in, durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Etiketler: Sivas
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