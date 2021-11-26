Haber Giriş: 26 Kasım 2021 Cuma 23:31Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Diyarbakır'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 ağır yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Diyarbakır'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaşamını yitirirken, bir kişi de ağır yaralandı.
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde aralarındaki borç meselesini konuşmak için bir araya gelen iki grup arasındaki tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.
Açılan ateş sonucu yaralanan iki kişi, 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırdı.
Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan A.Ç. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralı N.Ç.'nin tedavisi sürüyor.
Polis, olaydan sonra evden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Etiketler: Bireysel Silahlanma Borç Yapılandırma Diyarbakır
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