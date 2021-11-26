Diyarbakır'ın Sur ilçesinde aralarındaki borç meselesini konuşmak için bir araya gelen iki grup arasındaki tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Açılan ateş sonucu yaralanan iki kişi, 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırdı.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan A.Ç. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralı N.Ç.'nin tedavisi sürüyor.

Polis, olaydan sonra evden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.