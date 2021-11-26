Haber Giriş: 26 Kasım 2021 Cuma 23:09Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Yolu kapatıp çiftetelli oynayanlara 1296 lira ceza
[Fotoğraf: İHA]
Gaziantep’te asker uğurlama konvoyu oluşturan 9 araç sürücüsü yol ortasında çiftetelli oynadı. Görüntülerden araç plakalarını tespit eden polis ekipleri, 9 araca 1296 lira para cezası kesti.
Gaziantep’in Şehitkamil İlçesi’ndeki İstasyon Caddesi üzerinde akşam saatlerinde asker uğurlamak için yola çıkan bir grup otomobil kırmızı ışıkta durdu. Bir anda araçlardan çıkan 9 genç, çalan yüksek müzik eşliğinde çiftetelli oynadı.
9 genç, yeşil ışığın yanmasıyla araçlarına binerek yollarına devam etti.
O anların görüntüsü sosyal medyada gündem oldu. Bunun üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü inceleme başlattı.
Toplam 1296 lira ceza kesildi
Kent Güvenlik ve Yönetim Sistemi (KGYS) kamera görüntülerini inceleyen ekipler, 9 aracın sürücüsüne klakson (korna) çalma suçundan 144'er lira olmak üzere toplam 1296 lira para cezası kesildi.
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