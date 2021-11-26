Gaziantep’in Şehitkamil İlçesi’ndeki İstasyon Caddesi üzerinde akşam saatlerinde asker uğurlamak için yola çıkan bir grup otomobil kırmızı ışıkta durdu. Bir anda araçlardan çıkan 9 genç, çalan yüksek müzik eşliğinde çiftetelli oynadı.

9 genç, yeşil ışığın yanmasıyla araçlarına binerek yollarına devam etti.

O anların görüntüsü sosyal medyada gündem oldu. Bunun üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü inceleme başlattı.

Toplam 1296 lira ceza kesildi

Kent Güvenlik ve Yönetim Sistemi (KGYS) kamera görüntülerini inceleyen ekipler, 9 aracın sürücüsüne klakson (korna) çalma suçundan 144'er lira olmak üzere toplam 1296 lira para cezası kesildi.