Haber Giriş: 27 Kasım 2021 Cumartesi 00:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da değerli eşya ve kedi çalan 2 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: TRT Haber]
Antalya'nın Kepez ilçesinde girdikleri evden değerli eşyalar ve İskoç cinsi kediyi çalan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Antalya'nın Kepez ilçesinde girdikleri evden, dizüstü bilgisayar, tablet, 2 cep telefonu, değerli eşyalar ve İskoç cinsi kediyi çalan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyet ekipleri yaptıkları çalışmada, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek hırsızlık olaya karışan M.Ç.C. ve N.C'ye ulaştı.
Şüpheliler düzenlenen operasyonla yakalandı.
Öte yandan çalınan eşya ve kedi, sahibine teslim edildi.
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